Squads Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 27.06.2026

T20

MYW
MYW

155

GUL
GUL

156

Playing

MYW
MYW
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MYW
MYW
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Khan Wahid Faizan

no information yet

Dharmani Harshil

no information yet

Dhuri Bharath

all rounder

Dravid Samit

no information yet

Gowda Dhanush

all rounder

Sharath BR

wicket keeper

Shrijith KL

wicket keeper

Nair Karun

batsman

Sharath Srinivas

wicket keeper

Srivastava Smayan

no information yet

Venkatesh M

no information yet