Squads Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 27.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Acharya Jeswanth
batsman
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Dubey Praveen
bowler
Ashraf Sarfaraz
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Khan Wahid Faizan
no information yet
Dharmani Harshil
no information yet
Parantap Yashovardhan Mithilesh
all rounder
Dhuri Bharath
all rounder
Dravid Samit
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Gowda Dhanush
all rounder
Sharath BR
wicket keeper
Gowtham Krishnappa
all rounder
Shekhawat Prithviraj
bowler
Kamble Shashi Kumar
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Manager Shoaib
batsman
Vyshak Vijaykumar
bowler
Mishra Gautam
bowler
Nair Karun
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Rawat Rahul
bowler
S U Karthik
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Sharath Srinivas
wicket keeper
Srivastava Smayan
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
no information yet