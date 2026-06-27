Match details Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 27.06.2026

T20

MYW
MYW

155

GUL
GUL

156

Match Info

Match:T20 Maharaja Trophy 2026
Date:Saturday, June 20, 2026 - Monday, July 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, June 27, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mysore Warriors Squad

Players
BenchAchar Shreesha, Ajit Karthik Codanda, Ashraf Sarfaraz, Bhandage Manoj, Dharmani Harshil, Dhuri Bharath, Dravid Samit, Gowda Dhanush, Gowtham Krishnappa, Kamble Shashi Kumar, Krishna Prasidh, Manager Shoaib, Mishra Gautam, Murthy Praveera Venkatesh, Nair Karun, Patil Vidyadhar, Rawat Rahul, S U Karthik, Samarth Ravikumar, Sharath Srinivas, Srivastava Smayan, Suchith Jagadeesha, Venkatesh M

Gulbarga Mystics Squad

Players
BenchAcharya Jeswanth, Dubey Praveen, Kaverappa Vidwath, Khan Wahid Faizan, Parantap Yashovardhan Mithilesh, Reddy Monish Mallikarjuna, Sankaran Smaran Ravichandran, Sharath BR, Shekhawat Prithviraj, Shetty Abhilash, Shrijith KL, Vyshak Vijaykumar

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet