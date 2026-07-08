H2h Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 08.07.2026

T20

MYW
MYW

67

SHI
SHI

66

Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

190

MYWMysore Warriors

100

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

MYWMysore Warriors

T20, T20 Maharaja Trophy

MYWMysore Warriors

SHIShivamogga Yodhas