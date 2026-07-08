Squads Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 08.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Anand Doddamani
bowler
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Avinash D
wicket keeper
Ashraf Sarfaraz
batsman
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Bhandage Manoj
all rounder
Koushik V
bowler
Dharmani Harshil
no information yet
Mani Aditya
bowler
Dhuri Bharath
all rounder
Mohan Dheeraj
no information yet
Dravid Samit
no information yet
Mohith Bangalore
no information yet
Gowda Dhanush
all rounder
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Gowtham Krishnappa
all rounder
Pradeep T
bowler
Kamble Shashi Kumar
batsman
Raj Hardik
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Rohit K
batsman
Manager Shoaib
batsman
Sagar Vinay
wicket keeper
Mishra Gautam
bowler
Sharath HS
bowler
Ullal Nihal
wicket keeper
Nair Karun
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Rawat Rahul
bowler
S U Karthik
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Sharath Srinivas
wicket keeper
Srivastava Smayan
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
no information yet