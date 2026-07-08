Squads Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 08.07.2026

T20

MYW
MYW

67

SHI
SHI

66

Playing

MYW
MYW
SHI
SHI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MYW
MYW
SHI
SHI
First TeamSecond Team
Avinash D

wicket keeper

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Bhandage Manoj

all rounder

Koushik V

bowler

Dharmani Harshil

no information yet

Dhuri Bharath

all rounder

Mohan Dheeraj

no information yet

Dravid Samit

no information yet

Mohith Bangalore

no information yet

Gowda Dhanush

all rounder

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Pradeep T

bowler

Rohit K

batsman

Sagar Vinay

wicket keeper

Ullal Nihal

wicket keeper

Nair Karun

batsman

Sharath Srinivas

wicket keeper

Srivastava Smayan

no information yet

Venkatesh M

no information yet