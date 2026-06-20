T20 Maharaja Trophy Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 20, 2026

09:00 AM

No info

Jun 20, 2026

01:30 PM

No info

Jun 21, 2026

01:30 PM

No info

Jun 22, 2026

09:00 AM

No info

Jun 22, 2026

01:30 PM

No info

Jun 23, 2026

09:00 AM

No info

Jun 23, 2026

01:30 PM

No info

Jun 24, 2026

09:00 AM

No info

Jun 24, 2026

01:30 PM

No info

Jun 25, 2026

09:00 AM

No info

Jun 25, 2026

01:30 PM

No info

Jun 27, 2026

09:00 AM

No info

Jun 27, 2026

01:30 PM

No info

Jun 28, 2026

01:30 PM

No info

Jun 29, 2026

01:30 PM

No info

Jun 30, 2026

09:00 AM

No info

Jul 01, 2026

08:30 AM

No info

Jul 02, 2026

01:30 PM

No info

Jul 03, 2026

08:30 AM

No info

Jul 03, 2026

01:30 PM

No info

Jul 05, 2026

08:30 AM

No info

Jul 05, 2026

01:30 PM

No info

Jul 06, 2026

08:30 AM

No info

Jul 06, 2026

01:30 PM

No info

Jul 08, 2026

08:30 AM

No info

Jul 08, 2026

01:30 PM

No info

T20 Maharaja Trophy Team List

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Bengaluru Blasters

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Shivamogga Yodhas

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Gulbarga Mystics

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Coastal Kings Mangaluru

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Hubli Tigers

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Mysore Warriors