T20 Maharaja Trophy Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 20, 2026
09:00 AM
Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 20, 2026
01:30 PM
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 21, 2026
01:30 PM
Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 22, 2026
09:00 AM
Mysore Warriors vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 22, 2026
01:30 PM
Gulbarga Mystics vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 23, 2026
09:00 AM
Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 23, 2026
01:30 PM
Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 24, 2026
09:00 AM
Coastal Kings Mangaluru vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 24, 2026
01:30 PM
Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 25, 2026
09:00 AM
Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 25, 2026
01:30 PM
Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 27, 2026
09:00 AM
Shivamogga Yodhas vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 27, 2026
01:30 PM
Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 28, 2026
01:30 PM
Shivamogga Yodhas vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 29, 2026
01:30 PM
Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
No info
Jun 30, 2026
09:00 AM
Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 01, 2026
08:30 AM
Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 02, 2026
01:30 PM
Coastal Kings Mangaluru vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 03, 2026
08:30 AM
Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 03, 2026
01:30 PM
Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 05, 2026
08:30 AM
Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 05, 2026
01:30 PM
Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 06, 2026
08:30 AM
Hubli Tigers vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 06, 2026
01:30 PM
Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 08, 2026
08:30 AM
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
No info
Jul 08, 2026
01:30 PM
Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
No info