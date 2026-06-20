H2h Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 20.06.2026

T20

SHI
SHI

190

MYW
MYW

100

Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

MYWMysore Warriors

T20, T20 Maharaja Trophy

MYWMysore Warriors

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