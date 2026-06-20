Squads Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 20.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Doddamani
bowler
Achar Shreesha
bowler
Avinash D
wicket keeper
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Dhuri Bharath
all rounder
Ashraf Sarfaraz
batsman
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Bhandage Manoj
all rounder
Koushik V
bowler
Dharmani Harshil
no information yet
Mani Aditya
bowler
Dravid Samit
no information yet
Mohan Dheeraj
no information yet
Gowda Dhanush
all rounder
Mohith Bangalore
no information yet
Gowtham Krishnappa
all rounder
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Kamble Shashi Kumar
batsman
Pradeep T
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Raj Hardik
bowler
Manager Shoaib
batsman
Rohit K
batsman
Mishra Gautam
bowler
Sagar Vinay
wicket keeper
Sharath HS
bowler
Nair Karun
batsman
Ullal Nihal
wicket keeper
Patil Vidyadhar
bowler