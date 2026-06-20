Squads Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 20.06.2026

T20

SHI
SHI

190

MYW
MYW

100

Playing

SHI
SHI
MYW
MYW

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SHI
SHI
MYW
MYW
First TeamSecond Team
Avinash D

wicket keeper

Dhuri Bharath

all rounder

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Bhandage Manoj

all rounder

Koushik V

bowler

Dharmani Harshil

no information yet

Dravid Samit

no information yet

Mohan Dheeraj

no information yet

Gowda Dhanush

all rounder

Mohith Bangalore

no information yet

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Pradeep T

bowler

Rohit K

batsman

Sagar Vinay

wicket keeper

Nair Karun

batsman

Ullal Nihal

wicket keeper