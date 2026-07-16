Squads Karaikal Knights vs Ossudu Accord Warriors T20 T20 Pondicherry Premier League 16.07.2026

T20

KAR
KAR

188

OSS
OSS

129

Playing

KAR
KAR
OSS
OSS

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First TeamSecond Team

Bench

KAR
KAR
OSS
OSS
First TeamSecond Team