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T20 Pondicherry Premier League
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Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings
>
H2h
H2h Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings T20 T20 Pondicherry Premier League 18.07.2026
Jul 18, 2026
T20
12:30
PM
KAR
160
VIL
76
Results
Match Details
Squads
H2H
Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings
Jul 10, 2026
T20, T20 Pondicherry Premier League
Villianur Mohit Kings
254
Karaikal Knights
88
Jul 10, 2025
T20, T20 Pondicherry Premier League
Villianur Mohit Kings
Karaikal Knights