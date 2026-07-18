H2h Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings T20 T20 Pondicherry Premier League 18.07.2026

T20

KAR
KAR

160

VIL
VIL

76

Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings

T20, T20 Pondicherry Premier League

VILVillianur Mohit Kings

254

KARKaraikal Knights

88

T20, T20 Pondicherry Premier League

VILVillianur Mohit Kings

KARKaraikal Knights