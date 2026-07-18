Squads Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings T20 T20 Pondicherry Premier League 18.07.2026

T20

KAR
KAR

160

VIL
VIL

76

Playing

KAR
KAR
VIL
VIL

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First TeamSecond Team

Bench

KAR
KAR
VIL
VIL
First TeamSecond Team