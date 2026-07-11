H2h Karaikal Knights vs Yanam Royals T20 T20 Pondicherry Premier League 11.07.2026

T20

KAR
KAR

155

YAN
YAN

155

Karaikal Knights vs Yanam Royals

T20, T20 Pondicherry Premier League

YANYanam Royals

KARKaraikal Knights

T20, T20 Pondicherry Premier League

KARKaraikal Knights

YANYanam Royals