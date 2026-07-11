Squads Karaikal Knights vs Yanam Royals T20 T20 Pondicherry Premier League 11.07.2026

T20

KAR
KAR

155

YAN
YAN

155

Playing

KAR
KAR
YAN
YAN

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First TeamSecond Team

Bench

KAR
KAR
YAN
YAN
First TeamSecond Team