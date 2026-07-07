T20 Pondicherry Premier League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 07, 2026
12:30 PM
Villianur Mohit Kings vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 08, 2026
08:30 AM
Ruby White Town Legends vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 08, 2026
12:30 PM
Ossudu Accord Warriors vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 09, 2026
08:30 AM
Ruby White Town Legends vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 09, 2026
12:30 PM
Mahe Megalo Strikers vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 10, 2026
08:30 AM
Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 10, 2026
12:30 PM
Mahe Megalo Strikers vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 11, 2026
08:30 AM
Ossudu Accord Warriors vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 11, 2026
12:30 PM
Karaikal Knights vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 12, 2026
08:30 AM
Mahe Megalo Strikers vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 12, 2026
12:30 PM
Villianur Mohit Kings vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 13, 2026
08:30 AM
Villianur Mohit Kings vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 13, 2026
12:30 PM
Mahe Megalo Strikers vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 14, 2026
08:30 AM
Ossudu Accord Warriors vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 14, 2026
12:30 PM
Ruby White Town Legends vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 15, 2026
12:30 PM
Mahe Megalo Strikers vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 16, 2026
08:30 AM
Karaikal Knights vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 16, 2026
12:30 PM
Yanam Royals vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 17, 2026
08:30 AM
Yanam Royals vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 17, 2026
12:30 PM
Villianur Mohit Kings vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 18, 2026
08:30 AM
Ossudu Accord Warriors vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 18, 2026
12:30 PM
Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 19, 2026
08:30 AM
Yanam Royals vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 19, 2026
12:30 PM
Ruby White Town Legends vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 20, 2026
08:30 AM
Yanam Royals vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 20, 2026
12:30 PM
Ruby White Town Legends vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 21, 2026
08:30 AM
Karaikal Knights vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 21, 2026
12:30 PM
Ossudu Accord Warriors vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 22, 2026
08:30 AM
Karaikal Knights vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 22, 2026
12:30 PM
Yanam Royals vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 24, 2026
08:30 AM
1st Place vs 2nd Place
T20 Pondicherry Premier League
No info
Jul 24, 2026
12:30 PM
3rd Place vs 4th Place
T20 Pondicherry Premier League
No info