T20 Pondicherry Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 07, 2026

12:30 PM

Villianur Mohit Kings vs Mahe Megalo Strikers

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 08, 2026

08:30 AM

Ruby White Town Legends vs Yanam Royals

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 08, 2026

12:30 PM

Ossudu Accord Warriors vs Karaikal Knights

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 09, 2026

08:30 AM

No info

Jul 09, 2026

12:30 PM

Mahe Megalo Strikers vs Yanam Royals

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 10, 2026

08:30 AM

Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 10, 2026

12:30 PM

No info

Jul 11, 2026

08:30 AM

No info

Jul 11, 2026

12:30 PM

Karaikal Knights vs Yanam Royals

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 12, 2026

08:30 AM

No info

Jul 12, 2026

12:30 PM

Villianur Mohit Kings vs Yanam Royals

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 13, 2026

08:30 AM

No info

Jul 13, 2026

12:30 PM

Mahe Megalo Strikers vs Karaikal Knights

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 14, 2026

08:30 AM

Ossudu Accord Warriors vs Yanam Royals

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 14, 2026

12:30 PM

Ruby White Town Legends vs Karaikal Knights

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 15, 2026

12:30 PM

Mahe Megalo Strikers vs Villianur Mohit Kings

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 16, 2026

08:30 AM

Karaikal Knights vs Ossudu Accord Warriors

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 16, 2026

12:30 PM

Yanam Royals vs Ruby White Town Legends

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 17, 2026

08:30 AM

Yanam Royals vs Mahe Megalo Strikers

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 17, 2026

12:30 PM

No info

Jul 18, 2026

08:30 AM

No info

Jul 18, 2026

12:30 PM

Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 19, 2026

08:30 AM

Yanam Royals vs Karaikal Knights

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 19, 2026

12:30 PM

No info

Jul 20, 2026

08:30 AM

Yanam Royals vs Villianur Mohit Kings

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 20, 2026

12:30 PM

No info

Jul 21, 2026

08:30 AM

Karaikal Knights vs Mahe Megalo Strikers

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 21, 2026

12:30 PM

No info

Jul 22, 2026

08:30 AM

Karaikal Knights vs Ruby White Town Legends

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 22, 2026

12:30 PM

Yanam Royals vs Ossudu Accord Warriors

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 24, 2026

08:30 AM

1st Place vs 2nd Place

T20 Pondicherry Premier League

No info

Jul 24, 2026

12:30 PM

3rd Place vs 4th Place

T20 Pondicherry Premier League

No info