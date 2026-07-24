Squads Yanam Royals vs Karaikal Knights T20 T20 Pondicherry Premier League 24.07.2026

T20

YAN
YAN

186

KAR
KAR

115

Playing

YAN
YAN
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

YAN
YAN
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team