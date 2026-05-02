National T20 Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 02, 2026
04:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
May 02, 2026
09:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
May 03, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
May 03, 2026
09:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
May 04, 2026
04:30 AM
Amo Sharks vs Boost Defenders
National T20 Cup
No info
May 04, 2026
09:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
No info
May 05, 2026
04:30 AM
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
No info
May 05, 2026
09:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
May 06, 2026
04:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
May 06, 2026
09:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Boost Defenders
National T20 Cup
No info
May 08, 2026
04:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
May 08, 2026
09:30 AM
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
May 09, 2026
04:30 AM
Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
No info
May 09, 2026
09:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Khost
May 10, 2026
09:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
No info
May 11, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Kandahar
May 11, 2026
09:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan
May 12, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
May 12, 2026
09:30 AM
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
No info
May 13, 2026
04:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost