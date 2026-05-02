National T20 Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 02, 2026

04:30 AM

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

May 02, 2026

09:30 AM

Khost City Ground, Khost

May 03, 2026

04:30 AM

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

May 03, 2026

09:30 AM

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

May 04, 2026

04:30 AM

No info

May 04, 2026

09:30 AM

No info

May 05, 2026

04:30 AM

No info

May 05, 2026

09:30 AM

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

May 06, 2026

04:30 AM

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

May 06, 2026

09:30 AM

No info

May 08, 2026

04:30 AM

Khost City Ground, Khost

May 08, 2026

09:30 AM

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

May 09, 2026

04:30 AM

No info

May 09, 2026

09:30 AM

Khost

May 10, 2026

09:30 AM

No info

May 11, 2026

04:30 AM

Kandahar

May 11, 2026

09:30 AM

Ghazi Amanullah Khan

May 12, 2026

04:30 AM

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

May 12, 2026

09:30 AM

No info

May 13, 2026

04:30 AM

Khost City Ground, Khost

National T20 Cup Team List

view all
image

Mis-E-Ainak Knights

image

Band-E-Amir Dragons

image

Boost Defenders

image

Speen Ghar Tigers

image

Amo Sharks

National T20 Cup Stadiums

image

Kandahar International Cricket Stadium

Kandahar, Afghanistan

image

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium

Ghazi Amanullah Khan, Afghanistan

image

Khost City Ground

Khost, Afghanistan