H2h City Blasters vs Choiseul Craftmasters T20 T20 St Lucia Premier League 23.05.2026

T20

CIT
CIT

219

CHO
CHO

146

City Blasters vs Choiseul Craftmasters

T20, T20 St Lucia Premier League

CITCity Blasters

225

CHOChoiseul Craftmasters

224

T20, T20 St Lucia Premier League

CITCity Blasters

CHOChoiseul Craftmasters