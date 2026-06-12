H2h Bharat Rangers vs Pagariya Strikers T20 Vidarbha Pro T20 League 12.06.2026

T20

BHA
BHA

233

PAG
PAG

230

Bharat Rangers vs Pagariya Strikers

T20, Vidarbha Pro T20 League

PAGPagariya Strikers

183

BHABharat Rangers

182

T20, Vidarbha Pro T20 League

PAGPagariya Strikers

BHABharat Rangers