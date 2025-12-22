H2h Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors T20i International League T20 29.11.2026

T20i

ABU
ABU
SHA
SHA
Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors

T20i, International League T20

ABUAbu Dhabi Knight Riders

134

SHASharjah Warriors

135

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

194

ABUAbu Dhabi Knight Riders

233