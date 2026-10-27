Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors T20i International League T20 29.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Abdul Manan
all rounder
Ahmed Raees
all rounder
Asalanka Charith
batsman
Ahmed Taskin
bowler
Chand Unmukt
batsman
Akram Wasim
all rounder
Chowdary Mayank
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Garton George
bowler
Burl Ryan
all rounder
Hales Alex
batsman
Charles Johnson
batsman
Idrees Adnan
all rounder
D'souza Ethan
batsman
Livingstone Liam
all rounder
David Tim
batsman
McMullen Brandon
all rounder
Karthik Dinesh
wicket keeper
Narine Sunil
all rounder
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Pierre Khary
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Russell Andre
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Ngarava Richard
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Pretorius Dwaine
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Sharafu Alishan
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Match has not started yet