Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors T20i International League T20 29.11.2026

T20i

ABU
ABU
SHA
SHA

Playing

ABU
ABU
SHA
SHA
First TeamSecond Team
Ali Abdul Manan

all rounder

Ahmed Raees

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Hales Alex

batsman

Idrees Adnan

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

David Tim

batsman

McMullen Brandon

all rounder

Karthik Dinesh

wicket keeper

Narine Sunil

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Pierre Khary

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Russell Andre

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Bench

ABU
ABU
SHA
SHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet