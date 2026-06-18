H2h Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 18.06.2026

T20i

MAL
MAL

68

ZIM
ZIM

173

Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

MALMalawi

83

ZIMZimbabwe High Performance Xi

110

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

MALMalawi

ZIMZimbabwe High Performance Xi