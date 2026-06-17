H2h Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 17.06.2026

T20i

NIG
NIG

89

ZIM
ZIM

126

Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

NIGNigeria

108

ZIMZimbabwe High Performance Xi

107

T20i, Kwibuka T20 Tournament, Women

NIGNigeria

ZIMZimbabwe High Performance Xi