Kwibuka T20 Tournament, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 10, 2026
07:30 AM
No info
Jun 10, 2026
07:30 AM
Zimbabwe High Performance Xi vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 10, 2026
07:45 AM
Nigeria vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 11, 2026
07:30 AM
Nigeria vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 11, 2026
07:45 AM
Rwanda vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 11, 2026
11:30 AM
Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 12, 2026
07:30 AM
Rwanda vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 12, 2026
07:45 AM
Brazil vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 12, 2026
11:30 AM
Brazil vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 14, 2026
07:30 AM
Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 14, 2026
07:45 AM
Rwanda vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 14, 2026
11:30 AM
Malawi vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 15, 2026
07:30 AM
No info
Jun 15, 2026
07:45 AM
Brazil vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 15, 2026
11:30 AM
Rwanda vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 17, 2026
07:30 AM
Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 17, 2026
11:30 AM
Brazil vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 18, 2026
07:30 AM
Rwanda vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 18, 2026
11:30 AM
Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 19, 2026
11:30 AM
Rwanda vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 20, 2026
07:30 AM
Brazil vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
No info
Jun 20, 2026
11:30 AM
No info