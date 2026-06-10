Kwibuka T20 Tournament, Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 10, 2026

07:30 AM

Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 10, 2026

07:30 AM

Zimbabwe High Performance Xi vs Brazil

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 10, 2026

07:45 AM

Nigeria vs Malawi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 11, 2026

07:30 AM

Nigeria vs Brazil

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 11, 2026

07:45 AM

Rwanda vs Malawi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 11, 2026

11:30 AM

Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 12, 2026

07:30 AM

Rwanda vs Nigeria

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 12, 2026

07:45 AM

Brazil vs Malawi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 12, 2026

11:30 AM

Brazil vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 14, 2026

07:30 AM

Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 14, 2026

07:45 AM

Rwanda vs Brazil

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 14, 2026

11:30 AM

Malawi vs Nigeria

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 15, 2026

07:30 AM

Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 15, 2026

07:45 AM

Brazil vs Nigeria

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 15, 2026

11:30 AM

Rwanda vs Malawi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 17, 2026

07:30 AM

Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 17, 2026

11:30 AM

Brazil vs Malawi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 18, 2026

07:30 AM

Rwanda vs Brazil

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 18, 2026

11:30 AM

Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 19, 2026

11:30 AM

Rwanda vs Nigeria

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 20, 2026

07:30 AM

Brazil vs Nigeria

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Jun 20, 2026

11:30 AM

Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi

Kwibuka T20 Tournament, Women

No info

Kwibuka T20 Tournament, Women Team List

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Brazil

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Nigeria

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Rwanda

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Zimbabwe High Performance Xi

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Malawi