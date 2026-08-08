Squads United Arab Emirates vs Indonesia T20i T20 Asia Cup, Women 04.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dharnidharka Samaira
all rounder
Egodage Kavisha
all rounder
Hotchandani Heena
bowler
Keny Lavanya
all rounder
Kotte Suraksha
bowler
Mahesh Vaishnave
bowler
Nandakumar Indhuja
bowler
Rajith Rinitha
batsman
Rajith Rishitha
all rounder
Rajith Rithika
bowler
Rohit Esha
all rounder
Satish Theertha
wicket keeper
Sharma Khushi
batsman
Thakur Mehak
no information yet
Thomas Emily
no information yet
Match has not started yet