Match details Cook Islands vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026

T20i

COO
COO

49

KOR
KOR

47

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Cook Islands won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 08, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cook Islands Squad

PlayersDickson Hayden, Parima Thomas, Ma'ara Ave, Parima Aue, Dickson Cory, Stephens Quin, Grace Luca, Shields Jeremiah, Pickering James, Taylor Oscar, Tutty Jared
BenchCummings Paul, Ravarua Teaute, Rowe Adison

Korea Republic Squad

PlayersVenusara Daham, Dilruksha, Sagheer Ahmad, Parsons Hyeon, Woo Jeon Hyun, Broomfield Aiden, Pitabeddara Sameera, Muhammad Nadeem, Maduranga Sameera, Kuldeep Gujar, Ranasinghe Chamith
BenchKhalid Areeb, Lal Amir, Parsons Alex

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet