Match details Cook Islands vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Cook Islands won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, May 08, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Cook Islands Squad
|Players
|Dickson Hayden, Parima Thomas, Ma'ara Ave, Parima Aue, Dickson Cory, Stephens Quin, Grace Luca, Shields Jeremiah, Pickering James, Taylor Oscar, Tutty Jared
|Bench
|Cummings Paul, Ravarua Teaute, Rowe Adison
Korea Republic Squad
|Players
|Venusara Daham, Dilruksha, Sagheer Ahmad, Parsons Hyeon, Woo Jeon Hyun, Broomfield Aiden, Pitabeddara Sameera, Muhammad Nadeem, Maduranga Sameera, Kuldeep Gujar, Ranasinghe Chamith
|Bench
|Khalid Areeb, Lal Amir, Parsons Alex
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet