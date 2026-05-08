Squads Cook Islands vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dickson Hayden
batsman
Venusara Daham
no information yet
Parima Thomas
batsman
Dilruksha
no information yet
Ma'ara Ave
wicket keeper
Sagheer Ahmad
no information yet
Parima Aue
wicket keeper
Parsons Hyeon
no information yet
Dickson Cory
batsman
Woo Jeon Hyun
batsman
Stephens Quin
no information yet
Broomfield Aiden
no information yet
Grace Luca
no information yet
Pitabeddara Sameera
no information yet
Shields Jeremiah
no information yet
Muhammad Nadeem
no information yet
Pickering James
no information yet
Maduranga Sameera
no information yet
Taylor Oscar
no information yet
Kuldeep Gujar
all rounder
Tutty Jared
no information yet
Ranasinghe Chamith
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Cummings Paul
no information yet
Khalid Areeb
no information yet
Ravarua Teaute
no information yet
Lal Amir
bowler
Rowe Adison
no information yet
Parsons Alex
no information yet