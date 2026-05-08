Squads Cook Islands vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026

T20i

COO
COO

49

KOR
KOR

47

Playing

COO
COO
KOR
KOR
First TeamSecond Team
Venusara Daham

no information yet

Dilruksha

no information yet

Ma'ara Ave

wicket keeper

Sagheer Ahmad

no information yet

Parima Aue

wicket keeper

Parsons Hyeon

no information yet

Stephens Quin

no information yet

Broomfield Aiden

no information yet

Grace Luca

no information yet

Pitabeddara Sameera

no information yet

Shields Jeremiah

no information yet

Muhammad Nadeem

no information yet

Pickering James

no information yet

Maduranga Sameera

no information yet

Taylor Oscar

no information yet

Kuldeep Gujar

all rounder

Tutty Jared

no information yet

Ranasinghe Chamith

no information yet

Bench

COO
COO
KOR
KOR
First TeamSecond Team
Cummings Paul

no information yet

Khalid Areeb

no information yet

Ravarua Teaute

no information yet

Lal Amir

bowler

Rowe Adison

no information yet

Parsons Alex

no information yet