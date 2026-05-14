H2h Japan vs Cook Islands T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026

T20i

JAP
JAP

90

COO
COO

94

Japan vs Cook Islands

T20i, T20 Series Japan vs Cook Islands

JAPJapan

COOCook Islands

T20i, T20 Series Japan vs Cook Islands

JAPJapan

COOCook Islands