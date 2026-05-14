Squads Japan vs Cook Islands T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026

T20i

JAP
JAP

90

COO
COO

94

Playing

JAP
JAP
COO
COO

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAP
JAP
COO
COO
First TeamSecond Team
Anand Abhishek

all rounder

Cummings Paul

no information yet

Gou Ito-Davis Benjamin

no information yet

Hinze Charles

no information yet

Grace Luca

no information yet

Mccomb Declan

all rounder

Ma'ara Ave

wicket keeper

Miyauchi Wataru

wicket keeper

Parima Aue

wicket keeper

Rahman Esam

no information yet

Pickering James

no information yet

Sakurano-Thomas Reo

no information yet

Ravarua Teaute

no information yet

Samad Abdul

no information yet

Rowe Adison

no information yet

Shields Jeremiah

no information yet

Slater Shoma

no information yet

Stephens Quin

no information yet

Taylor Oscar

no information yet

Tutty Jared

no information yet