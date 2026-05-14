Squads Japan vs Cook Islands T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Abhishek
all rounder
Cummings Paul
no information yet
Gou Ito-Davis Benjamin
no information yet
Dickson Cory
batsman
Hinze Charles
no information yet
Dickson Hayden
batsman
Kadowaki-Fleming Kendel
batsman
Grace Luca
no information yet
Mccomb Declan
all rounder
Ma'ara Ave
wicket keeper
Miyauchi Wataru
wicket keeper
Parima Aue
wicket keeper
Rahman Esam
no information yet
Parima Thomas
batsman
Ravichandran Sabaorish
all rounder
Pickering James
no information yet
Sakurano-Thomas Reo
no information yet
Ravarua Teaute
no information yet
Samad Abdul
no information yet
Rowe Adison
no information yet
Shields Jeremiah
no information yet
Slater Shoma
no information yet
Stephens Quin
no information yet
Takahashi Ibrahim
all rounder
Taylor Oscar
no information yet
Taniyama Makoto
bowler
Tutty Jared
no information yet