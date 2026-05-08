H2h Philippines vs Indonesia T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026

T20i

PHI
PHI

121

IND
IND

132

Philippines vs Indonesia

T20i, T20 SEA Games

INDIndonesia

104

PHIPhilippines

182

T20i, T20 Rising Asia Tri-Series

INDIndonesia

PHIPhilippines

T20i, T20 Rising Asia Tri-Series

INDIndonesia

PHIPhilippines

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