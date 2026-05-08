Match details Philippines vs Indonesia T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026

T20i

PHI
PHI

121

IND
IND

132

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Philippines won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 08, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Philippines Squad

Players
BenchChohan Gurbhupinder, Doal Mark, Doctora Josef, Donovan Andrew, Hill Jonathan, Khurana Kshitij, Lukies Kepler, Mohammed Huzaifa, Samra Arshdeep Singh, Singh Kulwinderjit, Singh Surinder, Sirah Amanpreet, Smith Daniel Christopher, Stamp Christopher, Tanner Nivek, Tuffin Jonathon, Tyler Henry Ernest Roy

Indonesia Squad

Players
BenchAbdillah Rahayu Apriliandi, Arta Gede Darma, Artawan I Ketut Edi Guna, Banunaek Ferdinando, Chaddha Kavin, Gamantika I Kadek, Hawoe Danilson Johanis, Jegannathan Sudhakar, Kharvi Sampath, Kusuma Kadek Dharma, Priandana Gede, Shetty Dhanesh Kumar, Tadarus Muhammad Anjar, Tiwari Gaurav, Yudha Verdian Muhammad

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet