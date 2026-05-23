Match details Guernsey vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

GUE
GUE

139

JER
JER

140

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Guernsey won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 23, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Guernsey Squad

PlayersBarker Lucas, Butler Josh, Nightingale Thomas William, Stokes Matthew, Nightingale Oliver, Damarell Isaac, Bradley Martin Dale, Forshaw Charlie, Martel Adam, Robinson Edward, Bichard Luke Thomas
BenchBushell Alex, Clapham Oliver, Damarell Zak, Ferbrache Ben

Jersey Squad

PlayersCarlyon Harrison, Gouge Patrick Bartholomew, Greenwood Nick, Jenner Jonty, Tribe Zak Mark, Sumerauer Julius, Brennan Charlie, Ward Benjamin, Perchard Charles, Blampied Dominic, Richardson George Franklin
BenchBirrell Daniel, Pullman Theo, van Breda Scott

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet