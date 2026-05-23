Squads Guernsey vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026

T20i

GUE
GUE

139

JER
JER

140

Playing

GUE
GUE
JER
JER
First TeamSecond Team
Carlyon Harrison

all rounder

Damarell Isaac

wicket keeper

Sumerauer Julius

all rounder

Forshaw Charlie

all rounder

Ward Benjamin

all rounder

Martel Adam

all rounder

Perchard Charles

all rounder

Robinson Edward

no information yet

Blampied Dominic

all rounder

Bench

GUE
GUE
JER
JER
First TeamSecond Team
Bushell Alex

wicket keeper

Damarell Zak

wicket keeper

van Breda Scott

no information yet