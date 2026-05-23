Squads Guernsey vs Jersey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 23.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Barker Lucas
batsman
Carlyon Harrison
all rounder
Butler Josh
batsman
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Nightingale Thomas William
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Stokes Matthew
batsman
Jenner Jonty
batsman
Nightingale Oliver
batsman
Tribe Zak Mark
batsman
Damarell Isaac
wicket keeper
Sumerauer Julius
all rounder
Bradley Martin Dale
all rounder
Brennan Charlie
batsman
Forshaw Charlie
all rounder
Ward Benjamin
all rounder
Martel Adam
all rounder
Perchard Charles
all rounder
Robinson Edward
no information yet
Blampied Dominic
all rounder
Bichard Luke Thomas
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bushell Alex
wicket keeper
Birrell Daniel
bowler
Clapham Oliver
batsman
Pullman Theo
bowler
Damarell Zak
wicket keeper
van Breda Scott
no information yet
Ferbrache Ben
batsman