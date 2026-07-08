Squads Belgium vs Gibraltar T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026

T20i

BEL
BEL

142

GIB
GIB

139

Playing

BEL
BEL
GIB
GIB
First TeamSecond Team
Raza Ali

wicket keeper

Mohammad Aziz

all rounder

Niaz Burhan

all rounder

Stagno Kayron

wicket keeper

Malik Khel Omid

wicket keeper

Ferrary Kieron

wicket keeper

Butt Shaheryar

wicket keeper

Ahmadi Khalid

all rounder

Hillman Anthony

no information yet

Pyle Chris

no information yet

Sheikh Sunny

all rounder

Mirpuri Kabir

all rounder

Walker Matt

no information yet

Shah Syed

bowler

Bench

BEL
BEL
GIB
GIB
First TeamSecond Team
Ahmadzai Khalid

all rounder

Sahibzada Walid

no information yet

Hillman Alexander

no information yet