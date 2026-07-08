Squads Belgium vs Gibraltar T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Raza Ali
wicket keeper
Pai Balaji Avinash
all rounder
Mohammad Aziz
all rounder
Bruce Louis Michael
all rounder
Niaz Burhan
all rounder
Stagno Kayron
wicket keeper
Malik Khel Omid
wicket keeper
Ferrary Kieron
wicket keeper
Butt Shaheryar
wicket keeper
Latin Iain Douglas Michael
all rounder
Ahmadi Khalid
all rounder
Hillman Anthony
no information yet
Sajad Ahmadzai Mohammad
bowler
Pyle Chris
no information yet
Sheikh Sunny
all rounder
Fitzgerald James Andrew
all rounder
Thapliyal Ravi
bowler
Mirpuri Kabir
all rounder
Saber Zakhil
batsman
Walker Matt
no information yet
Shah Syed
bowler
Roshan Mohamed
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Khalid
all rounder
Bodha Samarth
bowler
Sahibzada Walid
no information yet
Hillman Alexander
no information yet
Sefat Shagharai
bowler
Horrocks Jack
bowler