Squads Belgium vs Serbia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Raza Ali
wicket keeper
Dizija Alexander
batsman
Mohammad Aziz
all rounder
Pecic Braithyn
wicket keeper
Malik Khel Omid
wicket keeper
Dunbar Leslie Adrian
wicket keeper
Sheikh Sunny
all rounder
Woods Luka
no information yet
Butt Shaheryar
wicket keeper
Pavlovic Mark
all rounder
Niaz Burhan
all rounder
Kostic Matthew
batsman
Ahmadi Khalid
all rounder
Janicijevic Milan
no information yet
Sajad Ahmadzai Mohammad
bowler
Nedeljkovic Peter Giles
bowler
Thapliyal Ravi
bowler
Tosic Slobodan
bowler
Saber Zakhil
batsman
Zimonjic Vukasin
bowler
Shah Syed
bowler
Burton Wintley
batsman
Ahmadzai Khalid
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Sahibzada Walid
no information yet
Dugic Bogdan
bowler
Sefat Shagharai
bowler
Lazic Aleksa
no information yet