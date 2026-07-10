Squads Belgium vs Serbia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026

T20i

BEL
BEL

171

SER
SER

107

Playing

BEL
BEL
SER
SER
First TeamSecond Team
Raza Ali

wicket keeper

Mohammad Aziz

all rounder

Pecic Braithyn

wicket keeper

Malik Khel Omid

wicket keeper

Sheikh Sunny

all rounder

Woods Luka

no information yet

Butt Shaheryar

wicket keeper

Pavlovic Mark

all rounder

Niaz Burhan

all rounder

Ahmadi Khalid

all rounder

Janicijevic Milan

no information yet

Shah Syed

bowler

Ahmadzai Khalid

all rounder

Bench

BEL
BEL
SER
SER
First TeamSecond Team
Sahibzada Walid

no information yet

Lazic Aleksa

no information yet