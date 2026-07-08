Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Cricket
>
Results
>
T20i
>
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
>
Denmark vs Estonia
>
Scorecard
Scorecard Denmark vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026
Jul 08, 2026
T20i
08:30
AM
DEN
180
EST
72
Results
Match Details
Scorecard
Squads
Points Table
No scorecards yet