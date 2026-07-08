Squads Denmark vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Shaheen Musa
batsman
Chauhan Sahil
batsman
Shah Hamid
all rounder
Khan Habib
all rounder
Heath Sebastian
no information yet
Aggarwal Rohan
no information yet
Ahmad Saif
all rounder
Masud Bilal
bowler
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Amjad Arslan
all rounder
Mahmood Abdullah
bowler
Gooch Steffan
wicket keeper
Ali Malik Lucky
bowler
Aggarwal Harri
no information yet
Anand Surya
all rounder
Ali Zeeshan
batsman
Karimi Eshan
bowler
Sekaran Rudesh
no information yet
Sonne-Rudd Nicholas
no information yet
Pattenden Henri
no information yet
Munir Saud
bowler
Shuvo Ashraful
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Aslam Mustakim
no information yet
Panwar Aditya
all rounder
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Paul Aditya Savio
batsman
Sorensen Simon
bowler
Vislapuu Kalle
bowler