Squads Denmark vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026

T20i

DEN
DEN

180

EST
EST

72

Playing

DEN
DEN
EST
EST
First TeamSecond Team
Shah Hamid

all rounder

Khan Habib

all rounder

Heath Sebastian

no information yet

Aggarwal Rohan

no information yet

Ahmad Saif

all rounder

Amjad Arslan

all rounder

Gooch Steffan

wicket keeper

Aggarwal Harri

no information yet

Anand Surya

all rounder

Sekaran Rudesh

no information yet

Sonne-Rudd Nicholas

no information yet

Pattenden Henri

no information yet

Bench

DEN
DEN
EST
EST
First TeamSecond Team
Aslam Mustakim

no information yet

Panwar Aditya

all rounder

Bharaj Taranjit

wicket keeper