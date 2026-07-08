Match details Denmark vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026

T20i

DEN
DEN

180

EST
EST

72

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Estonia won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, July 08, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Denmark Squad

PlayersShaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Anand Surya, Karimi Eshan, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud
BenchAslam Mustakim, Bharaj Taranjit, Sorensen Simon

Estonia Squad

PlayersChauhan Sahil, Khan Habib, Aggarwal Rohan, Masud Bilal, Amjad Arslan, Gooch Steffan, Aggarwal Harri, Ali Zeeshan, Sekaran Rudesh, Pattenden Henri, Shuvo Ashraful
BenchPanwar Aditya, Paul Aditya Savio, Vislapuu Kalle

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet