Match details Denmark vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Estonia won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, July 08, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Denmark Squad
|Players
|Shaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Anand Surya, Karimi Eshan, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud
|Bench
|Aslam Mustakim, Bharaj Taranjit, Sorensen Simon
Estonia Squad
|Players
|Chauhan Sahil, Khan Habib, Aggarwal Rohan, Masud Bilal, Amjad Arslan, Gooch Steffan, Aggarwal Harri, Ali Zeeshan, Sekaran Rudesh, Pattenden Henri, Shuvo Ashraful
|Bench
|Panwar Aditya, Paul Aditya Savio, Vislapuu Kalle
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet