H2h Zambia vs Nigeria T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 21.10.2026

T20i

ZAM
ZAM
NIG
NIG
Zambia vs Nigeria

T20i, T20 West Africa Trophy

ZAMZambia

126

NIGNigeria

152

T20i, T20 West Africa Trophy

NIGNigeria

158

ZAMZambia

135

T20i, T20 West Africa Trophy

NIGNigeria

138

ZAMZambia

119