Squads Zambia vs Nigeria T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 21.10.2026

T20i

ZAM
ZAM
NIG
NIG

Playing

ZAM
ZAM
NIG
NIG

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ZAM
ZAM
NIG
NIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet