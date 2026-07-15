Squads Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks Test Shpageeza Cricket League 15.07.2026

TestGhazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
SPE

166

AMS
AMS

170

Playing

SPE
SPE
AMS
AMS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SPE
SPE
AMS
AMS

no information yet

First TeamSecond Team