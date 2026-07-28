Highlights Sunrisers Leeds vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred, Women 28.07.2026

The hundred

SUN
SUN

142

MAN
MAN

147

18.1
4

wicket (caught - Ghosh)

10.4
W

wicket (bowled - Villiers)

10.3
1

Mandhana defends for a run.

10.2
2

Mandhana defends for two runs.

10.1
W

OUT! Run out. Mandhana plays a defensive stroke. Brown is then run out, as a result of some good fielding by Cross.

9.5
.

0 runs

9.4
W

wicket (caught - Ghosh)

9.3
.

0 runs

9.2
4

FOUR! Ghosh defends for four runs.

9.1
1

Mandhana plays a defensive stroke for 1 run.

8.5
.

0 runs

8.5
1

wide

8.4
1lb

Ghosh plays a defensive stroke for 1 leg bye.

8.3
.

0 runs

8.2
.

0 runs

8.1
W

wicket (caught - Scholfield)

7.5
3

Scholfield plays a defensive stroke for 3 runs.

7.4
1

Mandhana plays a defensive stroke for a single run.

7.3
2

Mandhana plays a defensive stroke for a couple of runs.

7.2
1

Scholfield defends for a single run.

7.1
1

Mandhana defends for a run.

6.5
4

FOUR! Mandhana plays a defensive stroke for four runs.

6.5
1

wide

6.4
4

FOUR! Mandhana defends for four runs.

6.4
1

wide

6.3
1

Free hit. Scholfield plays a defensive stroke for one run.

6.3
1

no ball

6.2
W

wicket (caught - Lanning)

6.1
3

Lanning defends for 3 runs.

5.5
1

Lanning plays a defensive stroke for one run.

5.4
1

Mandhana defends for a run.

5.3
.

0 runs

5.2
1

Lanning defends for 1 run.

5.1
.

0 runs

4.5
1

Mandhana plays a defensive stroke for one run.

4.4
2

Mandhana plays a defensive stroke for a couple of runs.

4.3
4

FOUR! Mandhana defends for 4 runs.

4.2
1

Lanning plays a defensive stroke for a run.

4.1
1

Mandhana plays a defensive stroke for a single run.

3.5
.

0 runs

3.4
.

0 runs

3.3
1

Mandhana plays a defensive stroke for a run.

3.2
.

0 runs

3.1
.

0 runs

2.5
.

0 runs

2.4
1

Mandhana defends for one run.

2.3
6

MAXIMUM! Mandhana defends for six runs.

2.2
4

FOUR! Mandhana defends for four runs.

2.1
1

Lanning defends for a single run.

1.5
.

0 runs

1.4
.

0 runs

1.3
.

0 runs

1.2
.

0 runs

1.1
1

Lanning defends for a single run.

0.5
.

0 runs

0.4
6

MAXIMUM! Lanning plays a defensive stroke for 6 runs.

0.3
4

FOUR! Lanning plays a defensive stroke for 4 runs.

0.2
.

0 runs

0.1
2

Lanning plays a defensive stroke for 2 runs.

19.5
4

FOUR MORE! Gibson defends for 4 runs.

19.4
4

FOUR! Gibson defends for four runs.

19.3
2

Gibson plays a defensive stroke for a pair of runs.

19.2
2

Gibson defends for a pair of runs.

19.1
2

Gibson plays a defensive stroke for 2 runs.

19.1
1

wide

18.5
4

FOUR! Gibson defends for four runs.

18.4
W

wicket (caught - Sutherland)

18.3
2

Sutherland defends for 2 runs.

18.2
4

And another! Short of a length, outside off. Sutherland defends for four runs.

18.1
4

FOUR! Sutherland plays a defensive stroke for four runs.

17.5
.

0 runs

17.4
1

Sutherland plays a defensive stroke for a single run.

17.3
1

Winfield-Hill defends for a single run.

17.2
4

FOUR MORE! Short of a length, pitching outside off stump once again. Winfield-Hill moves onto the back foot and cuts behind point for 4 runs.

17.1
4

FOUR MORE! Yorker, outside off once more. Winfield-Hill pushes forward and finesses a glance for four runs through the leg side field.

16.5
1

Sutherland defends for a run.

16.4
4

Sutherland allows that one to pass through to the wicketkeeper untouched, and the ball rolls away for 4 byes.

16.4
1

wide

16.3
1

Winfield-Hill plays a defensive stroke for a run.

16.2
.

0 runs

16.1
1

Sutherland defends for one run.

15.5
1

Sutherland plays a defensive stroke for a single run.

15.4
.

0 runs

15.3
1

Winfield-Hill defends for a single run.

15.2
1

Sutherland defends for a run.

15.1
1

Winfield-Hill defends for a single run.

14.5
1

Pitched up, pitching on a good line. Sutherland gets on the front foot and plays a flick for 1 run.

14.4
4

FOUR! Sutherland defends for 4 runs.

14.3
1

Good line and length. Winfield-Hill pushes forward and flicks for one run.

14.2
1

KE Bryce pitches one up, pitching outside off stump. Sutherland advances and drives down the ground for a single run.

14.1
4

FOUR! Sutherland plays a defensive stroke for four runs.

13.5
.

Full toss, on line. Winfield-Hill gets forward and sweeps back behind square.

13.4
1

Sutherland plays a defensive stroke for a run.

13.3
1

Winfield-Hill plays a defensive stroke for 1 run.

13.2
2

Winfield-Hill defends for 2 runs.

13.1
1

Sutherland plays a defensive stroke for one run.

12.5
1

Winfield-Hill defends for a single run.

12.4
W

OUT! KE Bryce gets the wicket! Good line and length from KE Bryce. Litchfield defends, and is caught by Mandhana

12.3
.

0 runs

12.2
.

0 runs

12.1
1

Sutherland plays a defensive stroke for 1 run.

11.5
.

0 runs

11.4
.

0 runs

11.3
.

0 runs

11.2
4

FOUR! Litchfield plays a defensive stroke for 4 runs.

11.1
1

Sutherland defends for a single run.

10.5
2

Sutherland plays a defensive stroke for a couple of runs.

10.4
1

Litchfield plays a defensive stroke for 1 run.

10.3
1

Sutherland plays a defensive stroke for a single run.

10.2
.

0 runs

10.1
2

Sutherland defends for a couple of runs.

9.5
4

FOUR! Litchfield plays a defensive stroke for four runs.

9.4
.

0 runs

9.3
1

Sutherland plays a defensive stroke for a run.

9.2
W

wicket (caught - Smith)

9.1
1

Litchfield defends for a run.

8.5
1

Smith plays a defensive stroke for 1 run.

8.4
4

FOUR! Smith plays a defensive stroke for four runs.

8.3
1

Litchfield plays a defensive stroke for one run.

8.2
.

0 runs

8.1
2

Full toss, pitching outside off stump. Litchfield gets forward and slices a cut for two runs.

7.5
1

Full toss, outside off stump. Litchfield gets forward and eases a drive for a run.

7.4
4

FOUR! Litchfield defends for four runs.

7.3
.

0 runs

7.2
4

FOUR! Litchfield plays a defensive stroke for 4 runs.

7.1
1

Smith defends for one run.

6.5
1

Litchfield plays a defensive stroke for a run.

6.4
1

Smith plays a defensive stroke for a single run.

6.3
.

0 runs

6.2
1

Litchfield plays a defensive stroke for a run.

6.1
.

0 runs

5.5
1

Litchfield plays a defensive stroke for 1 run.

5.4
4

FOUR! Litchfield defends for four runs.

5.3
.

0 runs

5.2
1

Smith defends for a run.

5.1
4

FOUR! Smith plays a defensive stroke for four runs.

4.5
4

FOUR! Smith plays a defensive stroke for four runs.

4.4
1

Litchfield plays a defensive stroke for a run.

4.3
1

Short of a length, pitching outside off stump. Smith goes back and cuts for 1 run.

4.2
.

0 runs

4.1
1

Litchfield plays a defensive stroke for one run.

3.5
.

Short of a length, pitching outside off stump. Smith gets forward and plays a pull

3.4
.

Full toss, on a good line. Jonassen gets on the front foot and flicks a leg glance

3.3
.

Full toss, pitching outside off stump. Jonassen gets forward and cuts down the ground.

3.2
W

OUT! Run out. Smith plays a defensive stroke. Jonassen is then run out at the non-striker's end.

3.1
4

FOUR! Smith plays a defensive stroke for 4 runs.

3.1
1

wide

2.5
.

0 runs

2.4
1

Jonassen defends for a run.

2.3
.

0 runs

2.2
4

FOUR! Jonassen defends for four runs.

2.1
.

0 runs

1.5
1

Jonassen defends for 1 run.

1.4
.

0 runs

1.3
.

0 runs

1.2
1lb

Smith plays a defensive stroke for a single leg bye.

1.1
1

Jonassen plays a defensive stroke for a single run.

0.5
.

0 runs

0.4
1

Smith plays a defensive stroke for one run.

0.3
.

0 runs

0.2
.

Short of a length, outside off stump. Smith rocks back and cuts

0.1
4

FOUR! Smith plays a defensive stroke for 4 runs.