Highlights Sunrisers Leeds vs Manchester Super Giants The hundred The Hundred, Women 28.07.2026
wicket (caught - Ghosh)
wicket (bowled - Villiers)
Mandhana defends for a run.
Mandhana defends for two runs.
OUT! Run out. Mandhana plays a defensive stroke. Brown is then run out, as a result of some good fielding by Cross.
0 runs
wicket (caught - Ghosh)
0 runs
FOUR! Ghosh defends for four runs.
Mandhana plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
wide
Ghosh plays a defensive stroke for 1 leg bye.
0 runs
0 runs
wicket (caught - Scholfield)
Scholfield plays a defensive stroke for 3 runs.
Mandhana plays a defensive stroke for a single run.
Mandhana plays a defensive stroke for a couple of runs.
Scholfield defends for a single run.
Mandhana defends for a run.
FOUR! Mandhana plays a defensive stroke for four runs.
wide
FOUR! Mandhana defends for four runs.
wide
Free hit. Scholfield plays a defensive stroke for one run.
no ball
wicket (caught - Lanning)
Lanning defends for 3 runs.
Lanning plays a defensive stroke for one run.
Mandhana defends for a run.
0 runs
Lanning defends for 1 run.
0 runs
Mandhana plays a defensive stroke for one run.
Mandhana plays a defensive stroke for a couple of runs.
FOUR! Mandhana defends for 4 runs.
Lanning plays a defensive stroke for a run.
Mandhana plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
0 runs
Mandhana plays a defensive stroke for a run.
0 runs
0 runs
0 runs
Mandhana defends for one run.
MAXIMUM! Mandhana defends for six runs.
FOUR! Mandhana defends for four runs.
Lanning defends for a single run.
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Lanning defends for a single run.
0 runs
MAXIMUM! Lanning plays a defensive stroke for 6 runs.
FOUR! Lanning plays a defensive stroke for 4 runs.
0 runs
Lanning plays a defensive stroke for 2 runs.
FOUR MORE! Gibson defends for 4 runs.
FOUR! Gibson defends for four runs.
Gibson plays a defensive stroke for a pair of runs.
Gibson defends for a pair of runs.
Gibson plays a defensive stroke for 2 runs.
wide
FOUR! Gibson defends for four runs.
wicket (caught - Sutherland)
Sutherland defends for 2 runs.
And another! Short of a length, outside off. Sutherland defends for four runs.
FOUR! Sutherland plays a defensive stroke for four runs.
0 runs
Sutherland plays a defensive stroke for a single run.
Winfield-Hill defends for a single run.
FOUR MORE! Short of a length, pitching outside off stump once again. Winfield-Hill moves onto the back foot and cuts behind point for 4 runs.
FOUR MORE! Yorker, outside off once more. Winfield-Hill pushes forward and finesses a glance for four runs through the leg side field.
Sutherland defends for a run.
Sutherland allows that one to pass through to the wicketkeeper untouched, and the ball rolls away for 4 byes.
wide
Winfield-Hill plays a defensive stroke for a run.
0 runs
Sutherland defends for one run.
Sutherland plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
Winfield-Hill defends for a single run.
Sutherland defends for a run.
Winfield-Hill defends for a single run.
Pitched up, pitching on a good line. Sutherland gets on the front foot and plays a flick for 1 run.
FOUR! Sutherland defends for 4 runs.
Good line and length. Winfield-Hill pushes forward and flicks for one run.
KE Bryce pitches one up, pitching outside off stump. Sutherland advances and drives down the ground for a single run.
FOUR! Sutherland plays a defensive stroke for four runs.
Full toss, on line. Winfield-Hill gets forward and sweeps back behind square.
Sutherland plays a defensive stroke for a run.
Winfield-Hill plays a defensive stroke for 1 run.
Winfield-Hill defends for 2 runs.
Sutherland plays a defensive stroke for one run.
Winfield-Hill defends for a single run.
OUT! KE Bryce gets the wicket! Good line and length from KE Bryce. Litchfield defends, and is caught by Mandhana
0 runs
0 runs
Sutherland plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
0 runs
0 runs
FOUR! Litchfield plays a defensive stroke for 4 runs.
Sutherland defends for a single run.
Sutherland plays a defensive stroke for a couple of runs.
Litchfield plays a defensive stroke for 1 run.
Sutherland plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
Sutherland defends for a couple of runs.
FOUR! Litchfield plays a defensive stroke for four runs.
0 runs
Sutherland plays a defensive stroke for a run.
wicket (caught - Smith)
Litchfield defends for a run.
Smith plays a defensive stroke for 1 run.
FOUR! Smith plays a defensive stroke for four runs.
Litchfield plays a defensive stroke for one run.
0 runs
Full toss, pitching outside off stump. Litchfield gets forward and slices a cut for two runs.
Full toss, outside off stump. Litchfield gets forward and eases a drive for a run.
FOUR! Litchfield defends for four runs.
0 runs
FOUR! Litchfield plays a defensive stroke for 4 runs.
Smith defends for one run.
Litchfield plays a defensive stroke for a run.
Smith plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
Litchfield plays a defensive stroke for a run.
0 runs
Litchfield plays a defensive stroke for 1 run.
FOUR! Litchfield defends for four runs.
0 runs
Smith defends for a run.
FOUR! Smith plays a defensive stroke for four runs.
FOUR! Smith plays a defensive stroke for four runs.
Litchfield plays a defensive stroke for a run.
Short of a length, pitching outside off stump. Smith goes back and cuts for 1 run.
0 runs
Litchfield plays a defensive stroke for one run.
Short of a length, pitching outside off stump. Smith gets forward and plays a pull
Full toss, on a good line. Jonassen gets on the front foot and flicks a leg glance
Full toss, pitching outside off stump. Jonassen gets forward and cuts down the ground.
OUT! Run out. Smith plays a defensive stroke. Jonassen is then run out at the non-striker's end.
FOUR! Smith plays a defensive stroke for 4 runs.
wide
0 runs
Jonassen defends for a run.
0 runs
FOUR! Jonassen defends for four runs.
0 runs
Jonassen defends for 1 run.
0 runs
0 runs
Smith plays a defensive stroke for a single leg bye.
Jonassen plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
Smith plays a defensive stroke for one run.
0 runs
Short of a length, outside off stump. Smith rocks back and cuts
FOUR! Smith plays a defensive stroke for 4 runs.