Aamer Azmat

Aamer Azmat

batsman

Full name:Aamer Azmat
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Multan Sultans

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches315
Innings01
Overs01.0
Balls--
Maidens00
Runs03
Wickets00
Avg00
SR00
Eco03
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches315
Innings312
Not outs04
Runs49147
Balls Faced71114
Avg16.3318.37
SR69.01128.94
Fours513
Fifties00
Sixies24
Highest2633
Hundreds00

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Akram, Faisal

Akram, Faisal

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Khan, Imran

Khan, Imran

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Nazir, Rohail

Nazir, Rohail

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Muzarabani, Blessing

Muzarabani, Blessing

Butt, Amad

Butt, Amad

Gurbaz, Rahmanullah

Gurbaz, Rahmanullah