Aamer Azmat
batsman
|Full name:
|Aamer Azmat
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|15
|Innings
|0
|1
|Overs
|0
|1.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|3
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|3
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|15
|Innings
|3
|12
|Not outs
|0
|4
|Runs
|49
|147
|Balls Faced
|71
|114
|Avg
|16.33
|18.37
|SR
|69.01
|128.94
|Fours
|5
|13
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|4
|Highest
|26
|33
|Hundreds
|0
|0