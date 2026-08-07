Aaradhya Yadav

Aaradhya Yadav

wicket keeper

Full name:Aaradhya Yadav
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Lucknow Falcons

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches12
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches12
Innings21
Not outs00
Runs233
Balls Faced6614
Avg11.53
SR34.8421.42
Fours40
Fifties00
Sixies00
Highest183
Hundreds00

Aaradhya Yadav Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Singh, Vikas

Singh, Vikas

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Saurabh

Kumar, Saurabh

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Pradeep Sukhpal

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Goswami, Abhishek

Yadav, Kunal

Yadav, Kunal

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Yadav, Prince

Yadav, Prince