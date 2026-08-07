Aaradhya Yadav

T20 Uttar Pradesh League
Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
LUC
GOR
Noida Super Kings vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
NOI
LUC
Lucknow Falcons vs Meerut Mavericks
T20 Uttar Pradesh League
LUC
MEE
Lucknow Falcons vs Kanpur Superstar
T20 Uttar Pradesh League
LUC
KAN
Lucknow Falcons vs Noida Super Kings
T20 Uttar Pradesh League
LUC
NOI
Kashi Rudras vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
KAS
LUC
Meerut Mavericks vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
MEE
LUC
Gorakhpur Lions vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
GOR
LUC
Kanpur Superstar vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
KAN
LUC