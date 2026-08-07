Kunal Yadav

Kunal Yadav

all rounder

Full name:Kunal Yadav

Teams

2026 Teams

Meerut Mavericks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches1
Innings2
Overs25.0
Balls-
Maidens5
Runs73
Wickets5
Avg14.6
SR30
Eco2.92
BB5
4w0
5w1
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs4
Balls Faced4
Avg4
SR100
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest4
Hundreds0

Kunal Yadav Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Garg, Yash

Garg, Yash

Dwiwedi, Ansh

Dwiwedi, Ansh

Chaudhary, Vishal

Chaudhary, Vishal

Baisoya, Nirdesh

Baisoya, Nirdesh

Rajpal, Rohit

Rajpal, Rohit

Twari, Abhinav

Twari, Abhinav

Sain, Akshay

Sain, Akshay

Chaudhary, Vaibhav

Chaudhary, Vaibhav

Sharma, Rituraj

Sharma, Rituraj

Alam, Jamshed

Alam, Jamshed