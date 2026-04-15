Ahsan Ali

Ahsan Ali

batsman

Full name:Ahsan Ali
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Karachi Region Blues

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2304569
Innings01221
Overs037.02.11.0
Balls----
Maidens0200
Runs0199159
Wickets0101
Avg019909
SR022206
Eco05.376.929
BB0101
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2304569
Innings2514567
Not outs0114
Runs36184011041453
Balls Faced39229011851135
Avg1836.825.0923.06
SR92.380.3493.16128.01
Fours4284154170
Fifties0349
Sixies051338
Highest3630311585
Hundreds0510

Ahsan Ali Schedule & Results

Another Players

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Mehmood, Taha

Mehmood, Taha

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Ahmad, Qais

Ahmad, Qais

Khan, Aimal

Khan, Aimal

Chigumbura, Elton

Chigumbura, Elton

du Plessis, Faf

du Plessis, Faf

Roy, Jason

Roy, Jason