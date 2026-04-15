Pakistan Super League
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
batsman
|Full name:
|Ahsan Ali
|Nationality:
|Pakistan
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|30
|45
|69
|Innings
|0
|12
|2
|1
|Overs
|0
|37.0
|2.1
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|2
|0
|0
|Runs
|0
|199
|15
|9
|Wickets
|0
|1
|0
|1
|Avg
|0
|199
|0
|9
|SR
|0
|222
|0
|6
|Eco
|0
|5.37
|6.92
|9
|BB
|0
|1
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|30
|45
|69
|Innings
|2
|51
|45
|67
|Not outs
|0
|1
|1
|4
|Runs
|36
|1840
|1104
|1453
|Balls Faced
|39
|2290
|1185
|1135
|Avg
|18
|36.8
|25.09
|23.06
|SR
|92.3
|80.34
|93.16
|128.01
|Fours
|4
|284
|154
|170
|Fifties
|0
|3
|4
|9
|Sixies
|0
|5
|13
|38
|Highest
|36
|303
|115
|85
|Hundreds
|0
|5
|1
|0
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154