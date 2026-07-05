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2026 Players
Aarish Ali Khan
Pakistan
Abdullah Fazal
Aftab Ibrahim
Ahsan Ali
Arbaz Khan
Asad Akhtar
Asad Akthar
Bahadur Ali
Fahad Amin
Ghazi Ghouri
Huzaifa Munir
Jahandad Khan
Jahanzaib Sultan
Kashif Ali
Khalil Ahmed
Mehran Mumtaz
Mohammad Asghar
Mohammad Hamza Sohail
Mohammad Taha Khan
Naveed Ahmed Khan
Rameez Aziz
Rameez Aziz Panjara
Rehman Ghani
Saad Baig
Saifullah Khan Bangash
Shah Raza Naqvi
Shahnawaz Dahani
Syed Shah Raza
Syed Waleed Azeem
Usman Ahmed Khan
Usman Khan
Usman Rahim
Wahaj Riaz
Lahore Region Blues
Ajk Region
Abbottabad Region
Sialkot Region
Rawalpindi Region
Multan Region
Larkana Region
Perth Scorchers
Adelaide Strikers
Karachi Region Whites