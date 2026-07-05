Karachi Region Blues

Karachi Region Blues

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Aarish Ali Khan

Pakistan

Abdullah Fazal

Pakistan

Aftab Ibrahim

Pakistan

Ahsan Ali

Pakistan

Arbaz Khan

Pakistan

Asad Akhtar

Asad Akthar

Bahadur Ali

Fahad Amin

Pakistan

Ghazi Ghouri

Pakistan

Huzaifa Munir

Pakistan

Jahandad Khan

Pakistan

Jahanzaib Sultan

Pakistan

Kashif Ali

Pakistan

Khalil Ahmed

Mehran Mumtaz

Pakistan

Mohammad Asghar

Pakistan

Mohammad Hamza Sohail

Pakistan

Mohammad Taha Khan

Pakistan

Naveed Ahmed Khan

Pakistan

Rameez Aziz

Rameez Aziz Panjara

Pakistan

Rehman Ghani

Saad Baig

Pakistan

Saifullah Khan Bangash

Pakistan

Shah Raza Naqvi

Shahnawaz Dahani

Pakistan

Syed Shah Raza

Syed Waleed Azeem

Pakistan

Usman Ahmed Khan

Pakistan

Usman Khan

Pakistan

Usman Rahim

Wahaj Riaz

Pakistan

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