Indian Premier League
Delhi Capitals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
batsman
|Full name:
|Francois du Plessis
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|69
|143
|50
|150
|262
|339
|Innings
|5
|11
|2
|71
|93
|52
|Overs
|13.0
|32.0
|1.2
|426.2
|373.0
|131.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|41
|5
|0
|Runs
|69
|189
|3
|1477
|2030
|917
|Wickets
|0
|2
|0
|41
|54
|50
|Avg
|0
|94.5
|0
|36.02
|37.59
|18.34
|SR
|0
|96
|0
|62.39
|41.44
|15.8
|Eco
|5.3
|5.9
|2.25
|3.46
|5.44
|6.96
|BB
|0
|1
|0
|8
|4
|5
|4w
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|69
|143
|50
|150
|262
|339
|Innings
|118
|136
|50
|250
|244
|319
|Not outs
|14
|20
|7
|26
|42
|35
|Runs
|4163
|5507
|1528
|8798
|9483
|9314
|Balls Faced
|8986
|6215
|1137
|17522
|10599
|6978
|Avg
|40.02
|47.47
|35.53
|39.27
|46.94
|32.79
|SR
|46.32
|88.6
|134.38
|50.21
|89.47
|133.47
|Fours
|516
|495
|140
|1109
|844
|831
|Fifties
|21
|35
|10
|52
|57
|61
|Sixies
|21
|66
|50
|44
|129
|320
|Highest
|199
|185
|119
|199
|185
|120
|Hundreds
|10
|12
|1
|18
|21
|5
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
221
SEA
220
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
152
SAN
153
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
158
NEW
162
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
139
TEX
161
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
127
TEX
(8 ov.) 56/1
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
187
TEX
185
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
175
TEX
173
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
TEX
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
WAS
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
LOS
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
ANT
STL
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
SKN
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
ANT
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
BAR
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
GAW
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
JAM
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
TKR
STL
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
STL
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
STL
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
STL
If you want to learn all the latest news about cricket player Faf du Plessis in time, here you will find everything: training plan, participation in world tournaments, matches played.
The European T20 League is about to be launched soon, as the fans await. In the bidding process, the former cricketers turned out to be the most active. A team has now been acquired by players such as Faf du Plessis, Jonty Rhodes, and Heinrich Klaasen.