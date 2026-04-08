Francois du Plessis

Francois du Plessis

batsman

Full name:Francois du Plessis
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals

Joburg Super Kings

St. Lucia Kings

Texas Super Kings

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6914350150262339
Innings5112719352
Overs13.032.01.2426.2373.0131.4
Balls------
Maidens0004150
Runs69189314772030917
Wickets020415450
Avg094.5036.0237.5918.34
SR096062.3941.4415.8
Eco5.35.92.253.465.446.96
BB010845
4w000311
5w000002
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6914350150262339
Innings11813650250244319
Not outs14207264235
Runs416355071528879894839314
Balls Faced89866215113717522105996978
Avg40.0247.4735.5339.2746.9432.79
SR46.3288.6134.3850.2189.47133.47
Fours5164951401109844831
Fifties213510525761
Sixies21665044129320
Highest199185119199185120
Hundreds1012118215

Francois du Plessis Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Faf du Plessis News

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If you want to learn all the latest news about cricket player Faf du Plessis in time, here you will find everything: training plan, participation in world tournaments, matches played.

European T20 League Set to Launch as Faf du Plessis Invests in Franchise

European T20 League Set to Launch as Faf du Plessis Invests in Franchise

The European T20 League is about to be launched soon, as the fans await. In the bidding process, the former cricketers turned out to be the most active. A team has now been acquired by players such as Faf du Plessis, Jonty Rhodes, and Heinrich Klaasen.

Faf Du Plessis03:42 PM, 07 January, 2026

Watch, SA20 | Ice cool Hendricks pulls off beauty at boundary with ease to pack Du Plessis off

Faf Du Plessis06:24 PM, 26 November, 2025

Did Virat Kohlis Brother Just Take a Dig at Gautam Gambhir?

Faf Du Plessis04:55 PM, 13 November, 2025

Delhi Capitals to Release These Two Batsmen Ahead of IPL Auction

Faf Du Plessis03:49 PM, 06 October, 2025

Was the Toss Fixed in the India vs Pakistan Women’s World Cup Match?

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