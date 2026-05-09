Alei Nao

Alei Nao

bowler

Full name:Alei Nao
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches26102910
Innings26102910
Overs191.232.0209.532.0
Balls----
Maidens102112
Runs9722281070228
Wickets258298
Avg38.8828.536.8928.5
SR45.922443.4124
Eco5.087.125.097.12
BB4343
4w1010
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches26102910
Innings205225
Not outs104114
Runs1262513225
Balls Faced1342516125
Avg12.6251225
SR94.0210081.98100
Fours9393
Fifties0000
Sixies4040
Highest46114611
Hundreds0000

Alei Nao Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Kariko, John

Kariko, John

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke