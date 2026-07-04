Alvin Rufaro Chiradza
batsman
|Full name:
|Alvin Rufaro Chiradza
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|19
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|19
|3
|Innings
|21
|19
|3
|Not outs
|1
|3
|0
|Runs
|194
|291
|21
|Balls Faced
|495
|427
|21
|Avg
|9.7
|18.18
|7
|SR
|39.19
|68.14
|100
|Fours
|23
|19
|2
|Fifties
|1
|2
|0
|Sixies
|2
|2
|0
|Highest
|55
|58
|18
|Hundreds
|0
|0
|0