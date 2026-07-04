Alvin Rufaro Chiradza

Alvin Rufaro Chiradza

batsman

Full name:Alvin Rufaro Chiradza
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11193
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11193
Innings21193
Not outs130
Runs19429121
Balls Faced49542721
Avg9.718.187
SR39.1968.14100
Fours23192
Fifties120
Sixies220
Highest555818
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Nunu, Thamsanqa Keith

Nunu, Thamsanqa Keith

Dube, Mgcini

Dube, Mgcini

Mokgakane, Andile

Mokgakane, Andile

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Chataira, Takudzwa Zivanai

Chataira, Takudzwa Zivanai

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian