Asadollah Vala

Asadollah Vala

all rounder

Full name:Asadollah Vala
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches6653710172
Innings612947337
Overs399.068.556.5451.289.5
Balls-----
Maidens23110261
Runs15804461661812621
Wickets552856932
Avg28.7215.9233.226.2619.4
SR43.5214.7568.239.2416.84
Eco3.956.472.924.016.91
BB33233
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches6653710172
Innings66511410170
Not outs19349
Runs2003112070029861404
Balls Faced2892932122542581248
Avg30.8126.6663.6330.7823.01
SR69.26120.1757.1470.12112.5
Fours16110357243130
Fifties1273188
Sixies283464336
Highest1049314410593
Hundreds10320

Asadollah Vala Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Kariko, John

Kariko, John

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke