Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
batsman
|Full name:
|Baxton Gopito
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|left handed batsman
|League
|First class
|List a
|Matches
|6
|6
|Innings
|2
|2
|Overs
|7.4
|1.4
|Balls
|-
|-
|Maidens
|4
|0
|Runs
|15
|10
|Wickets
|2
|3
|Avg
|7.5
|3.33
|SR
|23
|3.33
|Eco
|1.95
|6
|BB
|2
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|First class
|List a
|Matches
|6
|6
|Innings
|11
|6
|Not outs
|0
|0
|Runs
|186
|90
|Balls Faced
|295
|121
|Avg
|16.9
|15
|SR
|63.05
|74.38
|Fours
|32
|12
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|Highest
|49
|49
|Hundreds
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230