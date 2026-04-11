Baxton Gopito

Baxton Gopito

batsman

Full name:Baxton Gopito
Nationality:Zimbabwe
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches66
Innings22
Overs7.41.4
Balls--
Maidens40
Runs1510
Wickets23
Avg7.53.33
SR233.33
Eco1.956
BB23
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches66
Innings116
Not outs00
Runs18690
Balls Faced295121
Avg16.915
SR63.0574.38
Fours3212
Fifties00
Sixies22
Highest4949
Hundreds00

Baxton Gopito Schedule & Results

Another Players

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